Come vedere Sinner-Fritz alle ATP Finals in streaming dall'estero

Questa sera, alla Inalpi Arena di Torino, Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz nel match valido per la seconda giornata del gruppo Nastase delle ATP Finals. L’incontro sarà trasmesso in chiaro in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

E se si è fuori dall’Italia per lavoro o vacanza? Per vedere Sinner-Fritz in streaming dall’estero occorre attivare una VPN e scaricare l’app RaiPlay. Il servizio VPN si rende necessario perché quando si è in un Paese Ue diverso dall’Italia o extra-Ue i provider di rete bloccano in automatico i contenuti delle piattaforme streaming, RaiPlay inclusa. Con una VPN si riesce invece a simulare una connessione dall’Italia o da qualsiasi altra nazione, così da far cadere subito il blocco.

Come vedere Sinner-Fritz in streaming dall’estero (ATP Finals)

La visione in streaming dall’estero del match delle ATP Finals tra Sinner e Fritz richiede l’attivazione di una VPN e l’utilizzo dell’app RaiPlay.

Ecco i passaggi da seguire:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l’app della VPN scelta.

Accedi alla VPN con le credenziali inserite in fase di iscrizione.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per far credere al provider di rete di essere connesso dal nostro Paese e sbloccare così la visione dei contenuti streaming.

Attendi che la connessione VPN sia attiva.

Apri l’app RaiPlay e tocca il riquadro di Rai 2 nella sezione delle dirette.

Il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz sarà per l’americano la rivincita della finale dello US Open persa a fine estate contro l’azzurro. In palio c’è l’accesso alla semifinale delle ATP Finals, traguardo che per entrambi potrebbe arrivare già a partire da oggi.