Computer lento? CCleaner Premium permette di risparmiare tanti soldi

Dopo uno o due anni dall’acquisto, i computer tendono a diventare più lenti. È una cosa risaputa, ma spesso e volentieri si ignora il perché questo accada, e di conseguenza si commettono errori uno dietro l’altro, su tutti la decisione di comprare un nuovo laptop investendo una somma di denaro cospicua.

Partiamo allora dalle basi: un computer diventa più lento con il passare del tempo perché, banalmente, non lo si cura. Si prenda come esempio un robot aspirapolvere: durante le prime settimane è perfetto, poi qualcosa si inceppa, risultando meno performante rispetto all’inizio, proprio perché non si presta attenzione alla sua manutenzione ordinaria.

Lo stesso discorso vale per il PC: a lungo andare la memoria ha bisogno di essere liberata dai file obsoleti, il sistema deve essere pulito in modo esemplare, applicazioni che non si usano mai vanno rimosse una volta per tutte, evitando peraltro che si aprano al momento dell’avvio della macchina.

Tutte queste operazioni possono essere automatizzate con CCleaner Premium, il pacchetto all-inclusive di CCleaner che include il pacchetto CCleaner Professional Plus, la protezione online di Kamo e un servizio di assistenza sempre disponibile a tutte le ore del giorno.

In questi giorni la licenza annuale di CCleaner Premium è in offerta a 26,98 euro invece di 89,95 euro, per un risparmio complessivo di 62,97 euro. Il merito è del 70% di sconto sulle licenze di 1 anno e 2 anni, che possono essere utilizzate su cinque dispositivi in contemporanea tra cui PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android.

L’abbonamento a CCleaner Professional consente a tutti di ripristinare le performance del proprio computer, a tal punto da non dover più prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo computer ma prolungare al meglio la vita del proprio attuale dispositivo. Inoltre, al di là delle performance, migliorare anche la protezione della privacy e la sicurezza.