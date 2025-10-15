Computer sempre protetto con un'unica soluzione da 1 euro al mese

Viviamo in un periodo piuttosto turbolento sul fronte delle minacce informatiche, e non solo. Dalle classiche truffe online con il metodo phishing al furto di dati sensibili tramite ransomware, nessuno può ritenersi realmente al sicuro, anche coloro che hanno ormai grande dimestichezza con il computer e gli altri dispositivi come smartphone e tablet.

Se si usa il computer per otto o più ore al giorno, è importante dotarsi di una protezione completa di antivirus, blocco degli annunci e VPN, dunque una vera e propria suite di sicurezza e privacy online, in modo da salvaguardare le informazioni personali e i file di lavoro sensibili.

Una risposta affidabile in tal senso arriva da PrivadoVPN, una delle poche VPN oggi disponibili in commercio ad andare oltre il semplice concetto di servizio di rete privata virtuale. Quella progettata dall’azienda con sede in Svizzera è una piattaforma di cybersecurity all’avanguardia, dove sono presenti strumenti di sicurezza per la protezione dei dispositivi, dell’identità personale e della propria famiglia.

Con PrivadoVPN ci si garantisce innanzitutto una VPN illimitata, con server ad alta velocità e una connessione crittografata. C’è poi lo strumento in grado di bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti web e i tracker di terze parti, così da godere di un’esperienza di navigazione più fluida ed evitare il tracciamento dei dati da parte delle aziende di terze parti.

A tutto questo si aggiungono una protezione antivirus in tempo reale e la funzionalità Threat Protection che rileva in tempo reale siti sospetti, malware e siti di phishing noti. Quest’ultima funzionalità aiuta ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza di ciascun utente, senza alcun intervento da parte loro.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta in questi giorni a 1,11 euro al mese per 24 mesi, a cui si sommano ulteriori 3 mesi gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.