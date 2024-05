Con Apple Music per studenti l'abbonamento ad Apple TV+ è gratis

Apple Music è una delle piattaforme musicali in streaming di riferimento a livello globale. Merito di un servizio completo, con più di 100 milioni di brani e oltre 30 mila playlist, incluso l’ascolto su qualunque dispositivo anche offline.

Nonostante la sua fama, pochi sanno che è disponibile un particolare abbonamento che consente agli studenti universitari di ottenere uno sconto importante e l’accesso gratuito ad Apple TV+, il servizio video streaming del colosso di Cupertino. Di seguito tutti i dettagli.

Apple Music per studenti a 5,99 euro al mese con Apple TV+ incluso

L’attivazione di un abbonamento ad Apple Music per studenti richiede i seguenti passaggi:

Apri l’app Apple Music tramite questa pagina. Pigia su Ascolta ora. Seleziona l’offerta di prova. Premi su Studente. Fai tap sulla voce Verifica idoneità. Completa la verifica del tuo stato d’iscrizione all’università tramite i vari passaggi sullo schermo. Avvia la prova gratuita.

Ora che l’abbonamento ad Apple Music per studenti è attivo, si ha automaticamente accesso anche ai contenuti di Apple TV+, il servizio streaming video dell’azienda statunitense con film e serie tv di eccelsa qualità. Tutto quello che occorre fare è aprire l’app Apple TV dall’App Store del proprio dispositivo e iniziare a guardare i contenuti disponibili in catalogo.

In tutto questo, l’unica differenza con l’abbonamento standard è non poter condividere il proprio account con altre cinque persone in famiglia. Sottolineiamo infine che la verifica dello status di studente universitario va ripetuta una volta all’anno nell’app Apple Music o in iTunes su PC Windows.

Seleziona Apple Music per studenti a 5,99 euro al mese anziché 10,99 euro e goditi lo sterminato catalogo di canzoni e le funzionalità migliori del servizio, oltre all’accesso completo ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi.