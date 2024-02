Con Carta ORO AmEx i nuovi titolari ricevono 250 euro di sconto

Solo per un periodo limitato, dal 17 gennaio al 22 febbraio 2024, American Express offre uno sconto di 250 euro sugli acquisti, a fronte di una spesa minima di 3000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione di Carta Oro.

I vantaggi che solo American Express ti offre

La Carta di Credito Oro American Express non è solo una carta di credito, ma una porta d’accesso a un mondo di vantaggi e privilegi. La quota annuale è gratuita per il primo anno e solo 20 euro al mese dal secondo. Inoltre, hai la flessibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate.

La carta ti offre vantaggi speciali come sconti su Vivaticket, voucher per viaggi e l’accesso gratuito a VIP Lounge in tutto il mondo con Priority Pass. Accumula punti con il Club Membership Rewards e ottieni 1 punto per ogni euro speso. Questi punti possono essere convertiti in premi, regali o sconti per i tuoi futuri acquisti.

La Carta di Credito Oro American Express ti offre anche la massima tranquillità con il World Travel Assist per spese mediche all’estero e The Hotel Collection per sconti e upgrade su prenotazioni di hotel. American Express ti assicura inoltre una protezione totale con la Protezione Antifrode e la Protezione d’Acquisto, che copre il furto o il danneggiamento dei tuoi acquisti per 90 giorni.

Richiedere Carta Oro American Express è semplice. Tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie, il documento di identità, il codice fiscale e verifica di soddisfare i requisiti minimi di reddito annuale. Una volta ricevuta e attivata, spendi un minimo di 3000 euro nei primi 3 mesi per ottenere 250 euro di sconto sui tuoi acquisti.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.