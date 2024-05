Con ho. Mobile attivazione gratis ed eSIM per le vacanze (nuova offerta)

L’operatore telefonico ho. Mobile ha da poco lanciato il servizio eSIM, la SIM virtuale che sostituisce la vecchia cara SIM e che offre un innegabile vantaggio quando si è in vacanza, dal momento che non si ha più la necessità di una SIM fisica per attivare una nuova offerta e si possono gestire più numeri su un unico dispositivo.

Grazie all’offerta ho. Mobile da 6,99 euro al mese, che include 150 GB, minuti e SMS illimitati, è possibile richiedere la nuova eSIM in sostituzione della propria SIM direttamente dall’app. Il costo della eSIM è pari a 9,99 euro una tantum, mentre l’attivazione dell’offerta telefonica è gratuita.

Ho. Mobile: nuova offerta a 6,99 euro al mese con eSIM e attivazione gratis

L’attivazione gratuita della nuova offerta di ho. Mobile è per i clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily, PosteMobile, Tiscali, Kena e Spusu Italia. La portabilità va effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM.

Durante l’acquisto dell’offerta, gli utenti possono scegliere il nuovo servizio di eSIM, in sostituzione della loro vecchia SIM. Tutto ciò che occorre sono il codice fiscale, la SIM da sostituire e una foto.

Una volta completata la richiesta, si riceverà una email di conferma: da questo momento in poi è possibile procedere con l’installazione dell’eSIM tramite l’app ho. La procedura è molto semplice e richiede solo un paio di minuti.

Volendo, la promozione a 6,99 euro al mese con 150 GB più minuti e SMS illimitati è compatibile anche con il 5G, ufficializzato da ho. Mobile lo scorso 8 maggio: per averlo è sufficiente attivare i servizi ho.+ o ho. Il Turbo.

La nuova offerta è disponibile su questa pagina di ho. Mobile: l’attivazione è gratuita e si ha la possibilità di richiedere sia l’eSIM che la connettività 5G.