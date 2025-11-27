Con Hostinger tutti possono aprire un sito web: sconti Black Friday fino all'85%

Con la promo Black Friday Hostinger, chi vuole aprire un sito web può farlo a meno di 2 euro al mese, con un pacchetto completo che include 3 mesi extra e dominio gratuito per un anno. Gli sconti, fino all’85%, sono disponibili solo per un periodo limitato in occasione del Black Friday: è la soluzione ideale per chi cerca hosting affidabile e strumenti avanzati, come il website builder con Intelligenza Artificiale, senza investimenti eccessivi.

Piani Premium, Business e Cloud: sconti fino all’85%

Dando uno sguardo ai piani in offerta, il piano Premium è disponibile con l’85% di sconto ed è pensato per chi vuole iniziare con una soluzione completa a 1,95 euro al mese. Il piano Business scende a 2,75 euro, mentre il Cloud Startup a 7,45 euro mensili. Tutti includono 3 mesi gratis, traffico illimitato e SSL illimitati. Inoltre, ogni piano integra una CDN veloce e garanzia di uptime al 99,9%.

La chicca è l’integrazione con l’intelligenza artificiale: grazie al website buildr AI, puoi creare un sito web in pochissimi passaggi. Inoltre, è presente anche un agente AI chiamato Kodee che ti assiste nella gestione del tuo sito, dall’ottimizzazione alla manutenzione, direttamente tramite chat.

La promo include 30 giorni soddisfatti o rimborsati, nessun costo di attivazione e possibilità di cancellazione in ogni momento. Il prezzo ultra-scontato rende questo Black Friday l’occasione perfetta per avviare un nuovo progetto digitale o migliorare uno già esistente sfruttando sconti esclusivi e dominio gratuito. Approfitta subito della promo Hostinger Black Friday.