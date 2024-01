Con ING i risparmi crescono: tasso al 4% annuo lordo per 12 mesi

Vuoi far crescere i tuoi risparmi? Approfitta della promozione ING: sottoscrivi un conto deposito entro fine gennaio per ottenere un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, fino a 100 mila euro.

Come approfittare della promozione ING

Accedere all’offerta ING, riservata a chi attiva il primo Conto Arancio entro il 27 gennaio, è semplice:

Apri e attiva Conto Arancio con un primo versamento

Per i primi 12 mesi dall’attivazione hai il 4% fino a 100 mila euro

Nessun vincolo: metti e togli i tuoi risparmi quando vuoi e ricevi gli interessi alla fine dell’anno

Il tasso nominale del 4% sarà applicato su somme fino a 100 mila euro per 12 mesi. Ad esempio, se depositi 10 mila euro, i tuoi risparmi cresceranno nell’arco di un anno a 10 mila e 400 euro. Al termine dei 12 mesi con il tasso del 4%, i tuoi risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse base del 1% annuo lordo.

In più, Conto Arancio si distingue per la sua trasparenza e assenza di costi nascosti: apertura, chiusura, versamenti, prelievi e rendiconto online sono a costo zero. Se sei già un cliente ING, puoi aprire il tuo Conto Arancio dalla tua Area Riservata. Altrimenti, ti basterà collegarti alla pagina di ING e sottoscrivere un nuovo conto deposito.

In conclusione, se sei alla ricerca di un modo sicuro e conveniente per far crescere i tuoi risparmi, il Conto Arancio di ING con il 4% annuo lordo per 12 mesi è l’opzione ideale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.