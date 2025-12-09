Con IONOS a Natale puoi ottenere un sito web gratis per 1 anno

Il Natale di IONOS porta in dote un sito web in offerta gratis per 1 anno. La promozione include un website builder, funzioni AI avanzate e un’assistenza in italiano disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Il piano in offerta è l’account Plus, pensato dal provider di web hosting europeo IONOS per la realizzazione di un sito web con la più ampia libertà creativa. Grazie all’offerta, è possibile risparmiare 18 euro al mese, per un totale di 216 euro complessivi. Volendo, inoltre, è possibile annullare gratuitamente in qualsiasi momento, anche durante il primo anno.

Cosa include il piano Plus del pacchetto IONOS MyWebsite

All’interno del piano IONOS MyWebsite Plus figurano un website builder basato sull’intelligenza artificiale, un dominio incluso per il primo anno, una casella e-mail con 12 GB di spazio, un hosting da 50 GB e SiteAnalytics, strumento che aiuta a monitorare le performance del sito grazie a una panoramica dettagliata delle statistiche.

A tutto questo, poi, si aggiunge una ricca suite di strumenti AI che aiutano ogni titolare di un sito web a scrivere testi ottimizzati per i motori di ricerca e a generare immagini per migliorare il design del sito. Uno dei tool più interessanti è il generatore di testo SEO AI, in grado di realizzare titoli e descrizioni coerenti con la pagina web per migliorare il suo posizionamento.

E se si ha bisogno di aiuto, IONOS offre un’assistenza clienti in lingua italiana disponibile 24 ore 24, sette giorni su sette, 365 giorni l’anno.