Continua a guardare i tuoi contenuti streaming preferiti anche in vacanza senza limitazioni

Uno dei problemi più comuni durante una vacanza all’estero è l’impossibilità di vedere i propri contenuti streaming preferiti, anche per quando si ha un regolare abbonamento sottoscritto in Italia. Il problema si palesa in maniera plastica con la comparsa del messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese”.

La causa di ciò è da ricercarsi nelle restrizioni geografiche imposte dai provider Internet sui contenuti streaming al di fuori del proprio Paese di residenza. Per fortuna esiste però una soluzione tanto semplice quanto efficace per aggirare il blocco geografico e riuscire a continuare a guardare i propri contenuti anche quando si è in vacanza.

La soluzione in questione è la VPN, acronimo per “virtual private network”, letteralmente rete privata virtuale, che consente di simulare una connessione da un altro Paese scegliendo uno tra i tanti server VPN disponibili. Nel caso specifico, sarà sufficiente scegliere un server posizionato in Italia.

Per velocità di connessione, infrastruttura di rete e funzionalità avanzate per la privacy, una delle VPN maggiormente consigliate per lo streaming all’estero è ExpressVPN. Tra i suoi tratti distintivi segnaliamo l’avveniristico protocollo VPN Lightway, che offre agli utenti del fornitore VPN una velocità di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

In questi giornate estive l’utilizzo di una VPN può rivelarsi estremamente utile in numerosi casi. Per chi parte in vacanza oggi, ad esempio, permetterà di seguire il finale della nuova edizione di quest’anno di Temptation Island, la trasmissione di Canale 5 campione di ascolti dell’estate 2025. Per gli appassionati di sport, invece, segnaliamo la possibilità di seguire senza restrizioni geografiche i Mondiali di Nuoto in corso a Singapore, il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e gli ultimi appuntamenti con i Mondiali di scherma.

Il piano biennale Base di ExpressVPN è in offerta a 3,99 euro al mese per effetto del 69% di sconto, con in più 4 mesi extra di servizio in regalo e un rimborso garantito entro 30 giorni.