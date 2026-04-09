Conto aziendale con IBAN e carte: la soluzione gratuita Wallester Business

Le imprese di qualsiasi dimensione o i titolari di Partita IVA interessati a un conto aziendale gratuito con IBAN e carte possono prendere in considerazione Wallester Business, la soluzione finanziaria all-in-one che offre IBAN multivaluta personalizzati, carte fisiche e virtuali appartenenti al circuito di pagamento internazionale Visa, nonché un’integrazione contabile all’avanguardia per semplificare la gestione delle finanze di qualunque tipo di azienda.

Affidandosi a Wallester Business e ai suoi strumenti di gestione delle spese, alle integrazioni contabili, nonché all’emissione di carte, le aziende hanno l’opportunità di risparmiare su determinati costi associati all’universo della gestione finanziaria. Vi è anche il vantaggio di una sensibile riduzione dei costi di cambio legati alle transazioni internazionali grazie al supporto multivaluta, a cui si aggiunge poi la protezione antifrode capace di limitare eventuali perdite causate da attività non autorizzate.

Per aprire un nuovo account gratuito Wallester Business è sufficiente completare la registrazione tramite il sito ufficiale e ricaricare il nuovo conto attraverso un bonifico bancario. Una volta che il conto è stato aperto, le aziende hanno la facoltà di generare fin da subito carte fisiche e virtuali da destinare alle spese aziendali, nonché monitorare queste stesse spese in tempo reale.

Wallester Business è in grado di offrire una soluzione gratuita a imprese e imprenditori perché i suoi guadagni derivano principalmente dalla partnership con Visa e altre aziende. Oltre a essere senza costi, è anche una piattaforma sicura in qualità di Visa Principal Member ufficiale e istituto di pagamento autorizzato dall’Autorità di vigilanza finanziaria dell’Estonia (Finantsinspektsioon).