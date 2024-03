Conto Corrente Arancio: canone, prelievi (e non solo) azzerati

Se stai cercando un conto corrente che ti liberi dai costi nascosti e ti offra vantaggi tangibili, ING ha la soluzione perfetta per te. Con il Conto Corrente Arancio e il Modulo Zero Vincoli, otterrai una serie di vantaggi a costo zero per il primo anno.

Zero canone e tutti gli altri vantaggi

Con ING, non dovrai preoccuparti di spese mensili per il tuo conto corrente. Il canone è gratuito per il primo anno, e se accrediti lo stipendio, la pensione o un importo mensile di almeno 1.000 euro, potrai continuare a beneficiare di canone azzerato anche al termine del periodo promozionale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, al termine del periodo gratuito, pagherai solo 2 euro al mese.

In più, potrai prelevare contante gratuitamente sia in Italia che in Europa utilizzando la tua carta di debito; anche i bonifici SEPA (fino a 50 mila euro) sono gratuiti sia online che tramite il Servizio Clienti, così come le principali operazioni bancarie (MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite Servizio Clienti).

Tutto questo è disponibile soltanto per gli utenti che decidono di aprire un nuovo Conto Corrente Arancio e attivare il Modulo Zero Vincoli. In fase di iscrizione, potrai anche aggiungere le carte di pagamento che desideri. Attiva poi il tuo nuovo conto con un semplice bonifico per iniziare subito a utilizzarlo.

Durante l’apertura del Conto Corrente Arancio, potrai identificarti con il servizio SPID in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore.