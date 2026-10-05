Conto corrente a canone zero per tutti il primo anno con SelfyConto

Banca Mediolanum offre un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno, e fino a trent’anni per gli under. Il conto corrente si chiama SelfyConto ed è disponibile direttamente online tramite la pagina dedicata del sito della banca.

Al termine del primo anno il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo in due modi: o tramite l’accredito dello stipendio sul conto, oppure con una spesa mensile di 500 euro con la carta di debito associata al conto corrente.

La carta di debito si chiama Mediolanum Card, è richiedibile durante l’apertura del conto online, e appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Il primo anno il canone è gratuito, mentre dal secondo passa a 10 euro l’anno. È disponibile anche una versione digitale della carta, che presenta un canone sempre gratuito.

SelfyConto include poi diversi servizi, tutti a costo zero. Ad esempio sono gratuiti i prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi Ue, indipendentemente dalla banca presso cui si effettua il prelievo. Lo stesso discorso vale per i bonifici SEPA ordinari e istantanei effettuati tramite l’home banking personale, disponibile sia tramite pagina wek da computer che in app.

Ulteriori servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum sono la consulenza di un SelfyAssistant e l’assistenza in chat su qualsiasi questione relativa al proprio conto personale. Inoltre, a tutto questo, si aggiunge l’addebito delle utenze garantito indipendentemente dal servizio in questione.

Infine, aprendo SelfyConto entro il 30 ottobre è possibile beneficiare di un conto deposito fino a 500.000 euro remunerato al 4% annuo lordo per i primi sei mesi. Il tasso è fisso e garantito, con la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.