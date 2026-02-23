Conto corrente online remunerato: BBVA offre un doppio 3%

Il 3% di rendimento lordo annuo sulla liquidità del conto corrente e il 3% di cashback sulle spese effettuate traminte la carta.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 feb 2026
BBVA

Gli utenti alla ricerca di un conto corrente online remunerato potrebbero prendere in considerazione l’attuale offerta della banca spagnola BBVA, che propone il 3% di rendimento sulla liquidità del conto e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata. Inoltre, sia il conto che la carta sono a canone zero per sempre.

La promozione in corso sul sito ufficiale di BBVA è rivolta a tutti gli utenti che sottoscriveranno un nuovo conto BBVA entro il 7 aprile 2026. Non vi sono invece vincoli di altra natura, come di solito accade con le altre banche: non è richiesto l’accredito dello stipendio, non è richiesto un deposito minimo sul conto, non è nemmeno richiesto un periodo di permanenza prefissato.

bbva promo

Come funzionano remunerazione e cashback

Il rendimento e il rimborso del 3% vengono riconosciuti da BBVA nei primi sei mesi dall’apertura del nuovo conto. Riguardo al rendimento, la percentuale è da intendersi al lordo annuo, mentre il cashback viene proposte sui primi 280 euro di spesa al mese con la carta di debito BBVA associata al nuovo conto online che si apre con la banca spagnola.

Trascorsi i primi sei mesi, il cashback viene interrotto. Lo stesso non avviene invece per la remunerazione, dal momento che BBVA garantisce una remunerazione a lungo termine, al fine di dare valore ai risparmi dei propri clienti. Nello specifico, i clienti che sono da più di sei mesi in BBVA ricevono una remunerazione dell’1,5% lordo.

E tutto questo, lo sottolineiamo un’altra volta, prevede un conto e una carta a canone zero, con tutta una serie di servizi gratuiti inclusi tra cui bonifici SEPA istantanei, acquisti in valuta estera e prelievi a partire da 100 euro indipendentemnete dalla propria banca. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili al link che segue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

