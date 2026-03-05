Conto corrente remunerato al 3% senza vincoli con la banca digitale BBVA

La banca digitale BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback nei primi sei mesi, in seguito la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027. Per usufruire del 3% di interesse annuo lordo e del rimborso sulle spese effettuate è sufficiente aprire un nuovo conto corrente BBVA entro il 7 aprile: per il resto non vi sono vincoli, dunque non è richiesto lo stipendio, non c’è un tempo di permanenza minima e non bisogna depositare un saldo minimo.

In tutto questo, conto e carta BBVA sono a canone zero per sempre. Per richiedere un nuovo conto basta collegarsi alla pagina dedicata alla promozione in corso e premere sul pulsante “Apri il conto”: seguirà una procedura passo dopo passo che in circa cinque minuti porterà all’apertura del conto online.

Remunerazione a lungo termine dopo i primi sei mesi

L’iniziativa di BBVA garantisce come detto il 3% di remunerazione e il 3% di cashback nei primi sei mesi. Una volta concluso il periodo promozionale, i clienti della banca digitale beneficiano di una remunerazione a lungo termine stimata intorno all’1,5% lordo, valore quasi nove volte superiore rispetto alla media del mercato italiano.

Sempre riguardo alla remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, BBVA sottolinea che il tasso si aggiorna una volta ogni tre mesi, in linea con quello che è il mercato in quel momento. Il gruppo bancario con sede a Bilbao ci tiene a rimarcare tale concetto, in ottica di chiarezza e trasparenza.

Detto questo, confermiamo che il canone del conto e della carta sono entrambi gratuiti. Tra i servizi inclusi si annoverano i bonifici SEPA istantanei e ordinari, lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima, gli acquisti in valuta estera, il prelievo di contanti a partire da 100 euro nei Paesi Ue, il servizio di salvadanaio digitale, il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027 e i pagamenti con F24 semplificato.