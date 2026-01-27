Conto Crédit Agricole a canone zero: offerta a tempo limitato

Il conto corrente online Crédit Agricole è in offerta a canone zero per gli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto entro il 1° febbraio. Oltre al canone zero del conto, si beneficerà anche del canone gratuito della carta di debito associata e fino a 600 euro in buoni regalo Amazon.
Di questi 600 euro in buoni Amazon, i primi 50 euro sono offerti come Welcome Bonus inserendo il codice promo VISA al momento dell’apertura del conto, richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando almeno una transazione entro 30 giorni, indipendentemente dal suo importo. Ulteriori 50 euro sono ottenibili accreditando lo stipendio o la pensione sul nuovo conto.
La nuova promozione di Crédit Agricole
L’ultima iniziativa di Crédit Agricole consente ai nuovi clienti di usufruire del canone gratuito sia del conto online che della carta di debito richiedendo il conto entro il 1° febbraio. Tra i tanti vantaggi c’è la possibilità di gestire tutte le operazioni tramite un’unica app: dal monitoraggio delle proprie finanze ai pagamenti, oltre alle richieste di conto deposito, prestito o mutuo.
Nell’ambito della stessa promozione si possono poi ricevere fino a 600 euro in buoni Amazon suddivisi così:
- 50 euro di Welcome Bonus inserendo il codice VISA all’apertura ed effettuando una transazione di qualsiasi importo con la carta di debito VISA associata
- 50 euro accreditando lo stipendio o la pensione
- fino a 100 euro in base all’importo speso con la carta di debito entro 30 giorni dalla data di apertura del conto (50 euro per una spesa compresa tra 1.000 euro e 1.999,99 euro, 100 euro per una spesa pari o superiore a 2.000 euro)
- fino a 400 euro invitando i propri amici ad entrare in Crédit Agricole (50 euro per ogni amico, fino a un massimo di 8 buoni)
I dettagli dell’iniziativa sono consultabili sulla pagina dedicata del sito ufficiale, raggiungibile tramite il box qui sotto.