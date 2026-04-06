Conto online BBVA: martedì 7 aprile ultimo giorno per il 3% di remunerazione e cashback

Martedì 7 aprile è l’ultima data utile per beneficiare del 3% di remunerazione e 3% di cashback aprendo un nuovo conto corrente online della banca spagnola BBVA. Conto e carta sono a canone zero per sempre, in più al termine dei primi sei mesi la remunerazione è garantita a lungo termine fino al 2% annuo lordo.

Per riscattare il 3% di remunerazione della liquidità presente nel conto online BBVA non occorre accreditare lo stipendio né un saldo minimo, tantomeno un periodo di permanenza prestabilito. Inoltre gli interessi sono liquidati ogni mese, con un tetto limite fissato a 1 milione di euro.

Come funziona la remunerazione e il cashback

Innanzitutto i clienti BBVA guadagnano fin dal primo giorno, beneficiando del 3% lordo per i primi sei mesi su importi fino a un massimo di 1 milione di euro. La banca iberica liquida gli interessi ogni mese, tramite un accredito nei primi giorni del mese successivo.

Al termine poi dei primi sei mesi, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 con un tasso aggiornato ogni tre mesi. In base all’utilizzo del conto corrente è possibile ottenere una remunerazione del conto corrente nell’ordine del 2%.

L’evoluzione dei risparmi giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, è consultabile facilmente tramite l’app BBVA. L’applicazione ufficiale della banca è disponibile gratis sia sugli smartphone Android che su iPhone (il suo nome è BBVA Italia).

Oltre poi alla remunerazione del conto è possibile riscattare il 3% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto, per un importo di spesa massimo mensile pari a 280 euro. Sia la remunerazione che il rimborso sono riconosciuti per i primi sei mesi dall’apertura del conto.

Tutto questo senza costi: è sufficiente aprire il conto corrente online BBVA entro il 7 aprile, con l’attivazione che richiede circa cinque minuti del proprio tempo libero.