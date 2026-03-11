Conto online BBVA remunerato al 3% senza vincoli con interessi ogni mese

Il 3% di interessi annuo lordo è per 6 mesi: al termine, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027.
BBVA

Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi, con interessi liquidati mensilmente fino a 1 milione di euro. L’iniziativa in corso non prevede vincoli, ciò significa che non occorre accreditare lo stipendio, non è necessario un saldo minimo né una permanenza nella banca.

Al termine dei primi sei mesi, BBVA offrirà una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso aggiornato ogni 3 mesi in linea con quello che sarà il mercato. Al momento, i clienti che hanno un conto corrente in BBVA da più di sei mesi ricevono una remunerazione lorda pari all’1,5%, vale a dire quasi nove volte superiore alla media del mercato italiano.

Conto e carta BBVA a zero spese

Un ulteriore vantaggio di scegliere BBVA è l’assenza di canone sia per il conto online che per la carta di debito associata. Tra le altre cose, il conto corrente include bonifici SEPA istantanei e ordinari, lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, gli acquisti in valuta estera, il Salvadanaio Digitale, i pagamenti con F24 semplificato, il prelievo di contanti gratuito nei Paesi UE a partire da 100 euro e il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027.

Per quanto riguarda il cashback, confermiamo il 3% di rimborso per i primi 6 mesi fino a una spesa massima di 280 euro al mese. Il cashback è valido su tutti gli acquisti effettuati, indipendentemente che si utilizzi la carta fisica o la carta virtuale BBVA, entrambe appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

L’offerta relativa al conto remunerato al 3% e al 3% di cashback è valida per tutti gli utenti che sottoscriveranno un nuovo conto online in BBVA entro il 7 aprile 2026. L’apertura del conto avviene direttamente online tramite la pagina dedicata raggiungibile attraverso il bottone qui sotto.

