Conto remunerato al 2% senza vincoli: ecco la proposta di Trade Republic

In un’epoca costellata da continue crisi internazionali, diverse persone non ripongono più la stessa fiducia sul mercato azionario che avevano fino a poco tempo fa. Da qui la scelta di affidarsi a strumenti di risparmio prudenti, su tutti il conto deposito.

Trade Republic, banca tedesca con licenza completa, va però oltre, proponendo un conto remunerato al 2% senza vincoli, con la massima flessibilità di prelievo in qualsiasi momento. Per approfittare del prodotto “Interessi” è sufficiente scaricare l’app Trade Republic tramite la pagina dedicata e attivare il prodotto appena citato dalla schermata principale.

I prodotti di Trade Republic

Il 2% di interesse annuo lordo sulla liquidità presente nel conto non è l’unico prodotto finanziario che Trade Republic mette a disposizione dei suoi clienti. C’è ad esempio il conto corrente a canone zero, con cui è possibile inviare bonifici istantanei, pagare le bollette e ricevere la busta paga dal proprio datore di lavoro.

Un altro prodotto da cerchiare in rosso è Saveback, che permette di beneficiare dell’1% di rimborso sulle spese idonee effettuate con la carta associata al conto: è previsto un tetto di spesa fissato a 1.500 euro al mese, con i soldi che vengono dirottati in automatico nel piano di accumulo personale; su quest’ultimo occorre investire almeno 50 euro al mese, come specificato dal regolamento di Trade Republic.

Qui sopra abbiamo citato la carta di Trade Republic: parliamone ora un po’ più nel dettaglio. Per prima cosa, gli utenti possono scegliere se ottenere la carta virtuale gratuita oppure la Classic o la Mirror. Con questa carta, poi, si beneficia di prelievi illimitati agli ATM in tutto il mondo, a partire dai prelievi di 100 euro. Infine, sempre per quanto riguarda l’estero, si ottengono tassi di cambio favorevoli, con la garanzia di nessuna commissione nascosto per le spese effettuate al di fuori dell’Italia.