Coppa Italia, Lazio-Atalanta: come vederla in streaming dall'estero

Mercoledì 4 marzo, allo Stadio Olimpico, la Lazio ospita l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato e faranno di tutto per vincere un match di fondamentale importanza per la stagione in corso, in particolare per la squadra di Maurizio Sarri.

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia e in streaming su Mediaset Infinity, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Se si è all’estero, oltre all’app Mediaset Infinity occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di vedere tutti i contenuti streaming ovunque ci si trovi superando il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali.

Una delle migliori offerte nel settore VPN la propone TotalAV: il pacchetto Total VPN, che include anche il pluripremiato antivirus TotalAV e il blocco della pubblicità, è in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno, per effetto di uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Come vedere Lazio-Atalanta in streaming dall’estero (Coppa Italia)

La visione del match di Coppa Italia Lazio-Atalanta del 4 marzo richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN. Dopo aver scelto il servizio di rete privata virtuale, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare la partita, quindi accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

La connessione a un server VPN italiano permette di simulare una connessione Internet dal proprio Paese, così da far cadere in automatico il blocco geografico che impedisce la corretta visione dei contenuti streaming quando ci si trova al di fuori dell’Italia. A connessione avvenuta, è sufficiente aprire l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro dedicato alla diretta di Italia 1 a partire dalle ore 21 di questa sera.