Coppa Italia, Milan-Bari: ecco come vederla dall'estero

Questa domenica i tifosi di calcio in vacanza si apprestano a vivere uno dei primi incontri ufficiali della stagione 2025-2026.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ago 2025
Tutto pronto per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari, valida per i trentaduesimi di finale. L’incontro si giocherà a San Siro questa domenica e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:15.

Per quella data, molti tifosi di calcio saranno ancora in vacanza, senza contare le partenze post Ferragosto che interessano ogni anno tantissime persone. E per chi si trova all’estero c’è un problema non secondario: il blocco geografico, a causa del quale se si prova ad accedere a un contenuto in streaming nove volte su dieci compare il messaggio “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Come fare dunque per risolvere?

Come vedere Milan-Bari in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Milan-Bari richiede l’attivazione di una VPN. Si tratta di un servizio che permette di simulare una connessione Internet dall’Italia, così da far decadere subito il blocco geografico e accedere ai propri contenuti preferiti anche quando si è fuori dal proprio Paese di residenza.

Una delle migliori VPN è Private Internet Access, disponibile in questi giorni in offerta a 1,99 euro al mese, più due mesi extra di servizio in regalo. Conosciuta anche con l’acronimo PIA, vanta un codice 100% open source e una rigorosa politica no-log, oltre che una crittografia avanzata e il blocco integrato per siti fake, tracciamento dei dati e pubblicità invasiva nei siti web.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

  • Scaricare l’app della VPN sul dispositivo dove si guarderà la partita.
  • Accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione.
  • Connettersi a un server VPN situato in Italia tra quelli disponibili.
  • Attendere che la connessione sia attiva.

Ricordiamo infine che l’appuntamento con la partita di domenica è fissato per le 21:15, con diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

