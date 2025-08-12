Coppa Italia, Milan-Bari: ecco come vederla dall'estero

Tutto pronto per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari, valida per i trentaduesimi di finale. L’incontro si giocherà a San Siro questa domenica e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:15.

Per quella data, molti tifosi di calcio saranno ancora in vacanza, senza contare le partenze post Ferragosto che interessano ogni anno tantissime persone. E per chi si trova all’estero c’è un problema non secondario: il blocco geografico, a causa del quale se si prova ad accedere a un contenuto in streaming nove volte su dieci compare il messaggio “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Come fare dunque per risolvere?

Come vedere Milan-Bari in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Milan-Bari richiede l’attivazione di una VPN. Si tratta di un servizio che permette di simulare una connessione Internet dall’Italia, così da far decadere subito il blocco geografico e accedere ai propri contenuti preferiti anche quando si è fuori dal proprio Paese di residenza.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Scaricare l’app della VPN sul dispositivo dove si guarderà la partita.

Accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione.

Connettersi a un server VPN situato in Italia tra quelli disponibili .

. Attendere che la connessione sia attiva.

Ricordiamo infine che l’appuntamento con la partita di domenica è fissato per le 21:15, con diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.