Cosa guardare su Disney+ a inizio 2026? Ecco 3 serie notevoli a gennaio

Disney+ ha scelto di iniziare con il botto il nuovo anno, proponendo tutta una serie di uscite ambiziose fin dal mese di gennaio. La maggior parte dei riflettori sarà accesa su Wonder Man, la nuova serie rivelazione di Marvel, preceduta dal ritorno di Ryan Murphy con The Beauty e dalla seconda stagione di A Thousand Blows.

Anche a inizio 2026 i piani di abbonamento sono i seguenti: Disney+ Standard con pubblicità (a partire da 6,99 euro al mese, senza costi extra né vincoli), Standard (da 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno) e Premium (da 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno).

Wonder Man (dal 28 gennaio)

Tra le novità più attese del mese di gennaio c’è Wonder Man, la nuova serie Marvel in 8 episodi con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, interprete di un personaggio che è sia un supereroe che un attore. La serie propone una riflessione inedita sull’universo Marvel, con il suo debutto fissato al prossimo 28 gennaio.

The Beauty (dal 22 gennaio)

Un’altra data da cerchiare in rosso è quella del 22 gennaio, quando avrà inizio The Beauty, la nuova serie thriller targata FX ideata da Ryan Murphy e Matthew Hodgson. Al centro della scena le indagini degli agenti dell’FBI Jordan Bennett (Rebecca Hall) e Cooper Madsen (Evan Peters) nell’universo dell’alta moda, il quale sarà letteralmente stravolto dalle morti dei suoi fari più luminosi.

A Thousand Blows 2 (dal 9 gennaio)

Gennaio segna anche il ritorno di A Thousand Blows: il crime storico porta in scena la sua seconda stagione, ambientata di nuovo nell’East End di Londra. Sugar Goodson si ritrova ad affrontare i demoni dell’alcol, Hezekiah è psicologicamente distrutto, a cui si aggiunge poi il ritorno in grande stile di Mary con l’obiettivo di riunire i Quaranta Elefanti.

