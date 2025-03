Crea e gestisci un sito web con il tool AI di Hostinger a meno di 3€

L’azienda di web hosting Hostinger ha lanciato una nuova promozione sui piani Website Builder, strumento ideale per la creazione di un sito web, con sconti fino al 75% e prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promo in corso prevede inoltre due mesi extra di servizio in regalo più la garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni.

I piani Website Builder di Hostinger includono gli elementi essenziali per la realizzazione di un sito web, a partire dall’hosting WordPress, un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, fino a 150 template e una casella di posta elettronica gratuita. Il fiore all’occhiello è però l’AI Website builder, il tool basato sull’intelligenza artificiale che consente di realizzare un sito in base alle proprie preferenze nel giro di pochi minuti, anche se non si hanno conoscenze tecniche in merito. A tutto questo si aggiunge infine un’assistenza attiva 24 ore su 24, tramite live chat o e-mail.

AI Website Builder di Hostinger: un esempio di caso d’uso

Il tool AI Website Builder di Hostinger può essere d’aiuto ad esempio ad un freelance, come un fotografo, un graphic designer o un copywriter, per la realizzazione di un sito portfolio senza avere alcuna esperienza precedente in materia di programmazione. Così, nel giro di pochi minuti si otterrà un sito web professionale, indispensabile per mostrare ad un pubblico più ampio possibile i propri lavori e attirare di conseguenza nuovi clienti.

L’utilizzo dello strumento AI di Hostinger è molto semplice. All’inizio occorre rispondere ad un paio di domande sulla tipologia di sito desiderata, dopodiché l’intelligenza artificiale prenderà in mano la situazione generando in automatico la struttura del sito con tema e contenuti personalizzati in base a quelle che sono le proprie esigenze. In seguito l’utente potrà modificare immagini, colori e testi tramite un editor semplice e intuitivo, fino alla pubblicazione finale del sito.