Crea il tuo sito web senza codice con IONOS

L’apertura di un sito web personale è il sogno di migliaia di persone. Spesso e volentieri, però, vi si rinuncia per mancanza di conoscenze tecniche.

In realtà oggi tutti possono creare un sito web senza codice, grazie a piani ad hoc pensati per le persone comuni che hanno il desiderio di aprire una vetrina persona o un semplice blog senza avere mai studiato programmazione o informatica.

Uno di questi piani è MyWebsite di IONOS, un’azienda di web hosting tedesca che offre tutto l’occorrente per la realizzazione di un sito in base alle proprie preferenze. In questi giorni il piano Plus, ideale per quanti vogliono progettare un sito con la massima libertà creativa, è in offerta a 1 euro al mese per un anno invece di 18 euro, con tanto di dominio incluso per un anno e una casella e-mail da 12GB.

Creare un sito web senza codice con IONOS

Affidandosi a una soluzione come quella di IONOS si hanno tutti gli strumenti necessari per creare un sito web in pochi minuti. Infatti, oltre a disporre di un website builder proprietario per la costruzione di un sito da zero, permette anche di acquistare un nome dominio con estensione .it e ottenere una casella di posta elettronica.

I vari pacchetti MyWebsite di IONOS sono adatti alla creazione di un blog, un sito di notizie o di un vero e proprio e-commerce. La garanzia è quella di beneficiare di risultati professionali nel più breve tempo possibile, senza la minima conoscenza di codice o competenze affini.

Inoltre, dopo aver pubblicato il nuovo sito, il servizio di IONOS aiuta ad aumentare il traffico proveniente da Google tramite SEO, grazie ad una struttura e a contenuti ottimizzati tanto per i motori di ricerca quanto per i visitatori del web. Se poi si ha già un sito esistente, il team di IONOS offre il servizio di trasferimento dello spazio hosting attuale tutti i giorni, 24 ore su 24.