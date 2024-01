Crédit Agricole: come ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon

Se hai un conto corrente, è il momento giusto per fare un cambio che ti avvantaggerà: fino alla fine di febbraio, Crédit Agricole propone un’offerta a canone zero con un consulente dedicato e la possibilità di ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.it.

Perché dovresti scegliere Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole, 100% digitale, è pensato per chi ama gestire le proprie finanze online. Avrai a tua disposizione un consulente dedicato pronto a rispondere alle tue esigenze. Ci pensa Crédit Agricole a chiudere il tuo vecchio conto corrente, garantendoti un passaggio senza intoppi e una transizione agevole verso la comodità digitale.

L’offerta si fa ancora più allettante con la possibilità di ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.it. Apri il tuo conto online Crédit Agricole e sottoscrivi la Carta Debit Visa per ricevere 50 euro all’apertura e, potenzialmente, altri 100 euro se utilizzi la tua carta per le spese di tutti i giorni. In più, se sottoscrivi anche un conto deposito otterrai un tasso annuo lordo del 4% per i primi 9 mesi.

La praticità di Conto Online Crédit Agricole si estende anche alla carta di debito Visa, offerta a canone zero per i primi 2 anni. Con la massima usabilità, la sicurezza totale e la gestione da app, puoi pagare online, in negozio e in tutto il mondo senza preoccupazioni. A ciò si aggiungono il Servizio 3D Secure e la possibilità di mettere la tua carta in pausa.

Affidati a Crédit Agricole, uno dei Gruppi più solidi del sistema bancario italiano. Con l’offerta speciale di Conto Online Crédit Agricole otterrai un servizio completo e la possibilità di ricevere fino a 150 euro da spendere su Amazon.it per ciò che desideri.

