Crédit Agricole: conto a canone zero per richieste entro il 1° febbraio

Il conto corrente online di Crédit Agricole è in offerta a canone zero per gli utenti che richiedono l’apertura di un nuovo conto entro il 1° febbraio. Tra i prodotti e servizi inclusi vi sono il monitoraggio delle proprie finanze a qualsiasi ora del giorno, il collegamento di conti di altre banche, bonifici e pagamenti, una carta di debito VISA, più la richiesta di conti deposito, prestiti e mutui direttamente dall’app ufficiale.

Aprendo un nuovo conto Crédit Agricole entro il 1° febbraio si avrà inoltre accesso a un’ulteriore iniziativa che consente di ottenere fino a 600 euro in buoni regalo Amazon, di cui 50 euro di bonus benvenuto inserendo il codice promozionale VISA al momento dell’apertura del conto ed effettuando una transazione di qualsiasi importo con la carta di debito associata.

Come beneficiare di 600 euro in buoni Amazon

L’iniziativa Crédit Agricole offre fino a 600 euro in buoni regalo Amazon suddivisi in questo modo:

50 euro di bonus benvenuto

50 euro con l’accredito dello stipendio

Fino a 100 euro utilizzando la carta

Fino a 400 euro invitando i propri amici a entrare in Crédit Agricole

I primi 50 euro come Welcome Bonus si ricevono aprendo il conto online Crédit Agricole con il codice VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione entro 30 giorni.

Per ricevere i successivi 50 euro occorre accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto entro il 3 maggio 2026.

Si ha diritto poi a un ulteriore buono regalo Amazon fino a 100 euro effettuando una spesa totale minima entro 30 giorni dalla data di apertura del conto: per una spesa totale minima compresa tra 1.000 euro e 1.999,99 euro si ottiene un buono da 50 euro, per una spesa totale pari o superiore a 2.000 euro il buono regalo corrisposto sarà da 100 euro.

Infine, la promozione permette di ottenere fino a 400 euro invitando i propri amici a entrare in Crédit Agricole. Per ogni amico che apre un nuovo conto si ricevono 50 euro in buoni regalo Amazon (fino a un massimo di 8 buoni regalo).