Cyber Monday anche per NordVPN: risparmia fino al 74% con 3 mesi extra

Una delle promo più attese dell’anno è arrivata con NordVPN: grazie al Cyber Monday, sconti fino al 74% e 3 mesi extra per tutti i nuovi utenti. Da 11,59 euro a soli 2,99 euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Sicurezza avanzata per la tua privacy

NordVPN offre una crittografia A-256 di nuova generazione che protegge dati, attività e connessioni anche su reti Wi-Fi pubbliche. Il servizio nasconde indirizzo IP e posizione reale, per una navigazione anonima. Attivare la protezione è immediato: basta acquistare un abbonamento, scaricare l’app e connettersi a un server VPN selezionato automaticamente tramite algoritmo basato su AI.

Con NordVPN puoi contare su streaming sempre efficiente senza limiti di banda, con prestazioni ottimizzate su ogni piattaforma. La rete comprende oltre 8.600 server ultra-veloci in 168 location. Inoltre, grazie alla politica no-log, nessuna informazione personale viene memorizzata. Tra gli altri strumenti inclusi segnaliamo: Dark Web Monitor, che ti avvisa se le tue credenziali finiscono su siti web sospetti, e Threat Protection Pro che blocca malware, phishing, pubblicità invasive e tracker, anche senza connessione VPN attiva.

Con un solo account proteggi fino a 10 dispositivi, da smartphone a PC, tablet, broswer e perfino router. Risparmia in occasione del Cyber Monday NordVPN: fino al 74% di sconto, 3 mesi extra e attivazione immediata. La promo è disponibile a tempo limitato.