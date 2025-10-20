Da NordVPN c'è l'offerta Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi gratis

NordVPN ha appena lanciato la sua offerta per il Black Friday: 74% di sconto su tutti i tre piani della durata di due anni e tre mesi extra in regalo. Grazie alla nuova promozione, è possibile attivare uno dei migliori servizi VPN sul mercato al prezzo più basso dell’anno: 2,99 euro al mese per il piano Base, 3,89 euro al mese per il piano Plus e 6,39 euro al mese per il piano Ultimate. A tutto questo si aggiunge la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Il pacchetto messo a disposizione da NordVPN consente di ottenere una protezione contro gli attacchi informatici completa per dieci dispositivi in contemporanea con un singolo account. Tra le altre cose, l’utilizzo di questo servizio permette a ogni utente di evitare il phishing, le truffe online e i malware.

L’offerta Black Friday di NordVPN

Il piano Base di NordVPN, ora in offerta a 2,99 euro al mese per due anni consecutivi, include lo stesso servizio di rete privata virtuale disponibile con i piani Plus e Ultimate. Oltre alla VPN, comprende anche la funzionalità proprietaria Threat Protection, che in questa versione svolge il compito di filtrare il traffico online per bloccare siti pericolosi e pubblicità.

Per beneficiare dei vantaggi di Threat Protection Pro, vale a dire la protezione anti-malware, phishing e altre truffe online, occorre puntare sul piano Plus o direttamente sul piano Ultimate, con quest’ultimo che include anche 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud e un’assicurazione con copertura massima di 5.000 euro contro truffe informatiche e furti di identità online.

L’attuale offerta del Black Friday di NordVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare il 74% su tutti i piani della durata di 24 mesi, sarà valida fino al 10 dicembre 2025. Una singola licenza consentirà di proteggere fino a un massimo di dieci dispositivi in contemporanea tra computer, smartphone, tablet e altri device tech.