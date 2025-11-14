Da VeePN la sicurezza online è in ghiaccio: ora in sconto fino all'81%

VeePN è un fornitore VPN che mette la sicurezza online al primo posto. Si distingue in particolare per la sua interfaccia intuitiva, a tal punto che tutti possono usarla anche senza avere alcuna dimestichezza in ambito informatico. Inoltre, a differenza di altri servizi più famosi, offre la possibilità di usare un unico account per proteggere più dispositivi.

In questi giorni i piani di due anni di VeePN sono in sconto fino all’81%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per il piano Basic, quello più economico. Gli altri due piani – Pro e Max – sono disponibili al prezzo scontato di 3,45 euro e 4,99 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Un servizio VPN completo

VeePN fa del rapporto qualità-prezzo una delle sue armi migliori. Di fatti non si limita a offrire un servizio di rete privata virtuale di qualità, ma aggiunge tante altre funzionalità pensate per la sicurezza online dei suoi utenti che la rendono una delle VPN più interessanti del mercato italiano.

In primis è bene specificare che VeePN è una VPN no-log. Ciò significa che non effettua alcun tipo di tracciamento nei confronti dei suoi utenti, la cui attività rimane 100% anonima. Tra le altre cose, i dati personali restano al sicuro grazie alla crittografia AES-256, lo standard più elevato.

A tutto questo si aggiungono un antivirus che rileva e blocca in automatico i file malevoli prima che possano causare danni spiacevoli, uno strumento che permette agli utenti di ricevere un avviso per un’eventuale violazione di dati sensibili (come telefono, carta di credito e e-mail), più la funzionalità ID alternativo, che consente di iscriversi a siti e servizi sul web senza la necessità di condividere le proprie reali informazioni.