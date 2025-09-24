Dati personali protetti a tutte le ore del giorno: fai la scelta giusta

La salvaguardia delle proprie informazioni sensibili passa attraverso l'utilizzo di un servizio di rete privata virtuale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 set 2025
Dati personali protetti a tutte le ore del giorno: fai la scelta giusta
Freepik

Rimanere connessi a tutte le ore del giorno, anche per stare solo sui social, può portare a una pericolosa esposizione dei propri dati personali. E se questi finissero nelle mani sbagliate, ad esempio aziende senza scrupoli oppure utenti malintenzionati? Sì, sarebbe un autentico disastro e si farebbe una grande fatica a risollevarsi.

Ecco perché è importante ottenere una protezione delle proprie informazioni sensibili a tutte le ore del giorno, indipendentemente da dove ci si trovi e alla rete utilizzata per navigare in rete. Una soluzione affidabile arriva dalla VPN, il servizio che rende la propria rete in automatico privata.

L’utilizzo di una VPN è alla portata di tutti, anche di chi ha poca dimestichezza con l’informatica e non ha mai usato prima d’ora un servizio di rete privata virtuale. Proprio per la sua semplicità d’uso, è uno strumento ideale per il 99% delle persone, quelle cioè più esposte ai pericoli della moderna vita digitale.

Il suo funzionamento è, lo ripetiamo, molto semplice: dopo aver completato la sottoscrizione al servizio, è sufficiente scaricare l’app ufficiale, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione e selezionare un server VPN per attivare la connessione privata.

Tra le VPN di riferimento del settore si annovera Private Internet Access, che riesce a offrire una connessione Internet sicura in qualsiasi momento, proteggendo i dati personali dei suoi utenti 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno. A questo proposito, la protezione si estende a e-mail, foto, dati bancari e tutto ciò che riguarda la propria sfera privata.

In questi giorni Private Internet Access ha lanciato una nuova promozione che permette di attivare il piano di due anni in offerta a 1,99 euro al mese, a cui si sommano due mesi extra in regalo. Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di Private Internet Access

private internet access offerta 1,99 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Il fenomeno dei baby hacker è un problema soprattutto per gli insegnanti
Offerte

Il fenomeno dei baby hacker è un problema soprattutto per gli insegnanti
Streaming, viaggi e pagamenti online: difenditi con NordVPN
Offerte

Streaming, viaggi e pagamenti online: difenditi con NordVPN
Surfshark VPN in offerta: 2 anni e 3 mesi gratis, risparmia l’86% subito
Offerte

Surfshark VPN in offerta: 2 anni e 3 mesi gratis, risparmia l’86% subito
TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€
Offerte

TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€
Link copiato negli appunti