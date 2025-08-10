DAZN a 19,99€ al mese fino a gennaio 2026 grazie a TIMVISION

L’offerta TIMVISION con DAZN e Prime permette di risparmiare una cifra considerevole rispetto anche solo al piano DAZN Full (ex Standard). Abbiamo scritto “anche solo” perché il pacchetto TIMVISION include anche Amazon Prime, Infinity+ e lo stesso catalogo TIMVISION, che a sua volta offre la visione – tra le altre cose – dei 6 canali di Eurosport e di tutto il catalogo di discovery.

Veniamo al prezzo: l’offerta TIMVISION appena citata è disponibile a 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro, con un risparmio del 50% fino a gennaio 2026. La promozione in corso sul sito ufficiale di TIM è attivabile direttamente online.

I dettagli dell’offerta TIMVISION con DAZN e Prime

Per i primi cinque mesi il costo del pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime è pari a 19,99 euro al mese, dal sesto mese passa a 34,99 euro al mese di listino, per un costo annuale di 344,88 euro anziché 419,88 euro. TIMVISION specifica che l’offerta preveda un vincolo di 12 mesi, quindi in caso di recesso o disdetta in corso d’anno i contenuti resteranno visibili fino al termine del periodo dell’abbonamento, con il cliente che dovrà completare il pagamento delle rate residue.

Questi i valori di ciascun servizio incluso nell’offerta:

DAZN Full 44,99 euro al mese

Infinity+ 7,99 euro al mese (incluso fino al 30 novembre 2025)

TIMVISION 6,99 euro al mese

Amazon Prime 4,99 euro al mese

Per chi completa la richiesta del pacchetto online, il costo di attivazione è gratuito invece di 19,99 euro. L’offerta include inoltre il decoder TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Nel caso se ne abbia già uno in casa, TIMVISION provvederà all’azzeramento del canone di noleggio o vendita rateizzata.

Vi confermiamo infine che DAZN Full include tutte le partite di Serie A e Serie B, oltre che quelle del campionato spagnolo (LaLiga) e della Serie A femminile, a cui si aggiungono una selezione delle migliori partite della massima divisione portoghese.

L’offerta è valida fino al 30 agosto 2025.