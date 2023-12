Digitale terrestre: il 20 dicembre previsto lo switch-off a DVB-T2

Mancano ormai due settimane allo switch-of a DVB-T2, previsto per il 20 dicembre 2023. Ciò comporterà alcune modifiche al digitale terrestre. Gli utenti dovranno infatti effettuare la risintonizzazione dei canali per poter visualizzare tutto correttamente. Tra i cambiamenti, il più importante riguarda i canali RAI. Ad oggi l’emittente nazionale trasmette i sul digitale terrestre Rai1, Rai2 e Rai3 in HD con codifica MPEG-4 sui canali 101, 102 e 103, mentre ai numeri 501, 502 e 503 ci sono invece gli stessi canali in SD, con codifica MPEG-2. A partire dal 20 dicembre prossimo, i canali con codifica MPEG-2 saranno definitivamente rimossi e rimarranno soltanto quelli con codifica MPEG-4. Quindi, con il passaggio al DVB-T2, chi non ha una TV con risoluzione HD, non potrà più visualizzare i canali Rai1, Rai2 e Rai3. La soluzione migliore, in questo caso, è quella di cambiare televisore, assicurandosi che sia compatibile con DVB-T2.

Digitale terrestre: la lista aggiornata dei canali

Ad oggi, 5 dicembre 2023, la lista LCN nazionale (ordinamento automatico dei canali), è quella riportata qui di seguito. Come ricordato su Digital Forum, questa riguarda solo i canali a livello nazionale. Per quanto riguarda invece i canali regionali o locali sul digitale terrestre, la posizione occupata può variare da regione a regione. Inoltre, in alcune zone è possibile che si crei un conflitto se a due o più canali diversi viene data la stessa posizione. In quel caso l’utente può scegliere quale canale impostare come predefinito.