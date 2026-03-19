Dire basta alle chiamate spam è più semplice con la novità di NordVPN

Soltanto nell’ultimo anno, in Italia, si sono registrate più di 1,25 miliardi di chiamate spam al mese, che significa 41,6 milioni di telefonate indesiderate al giorno. Insomma, lo spam è un fenomeno che riguarda tutti, non solo le aziende o i titolari di Partita IVA.

E c’è un altro problema: gli strumenti che dovrebbero proteggerci fanno fatica a funzionare a dovere, lasciandoci spesso e volentieri in balia dei call center. Le cose però potrebbero cambiare una volta per tutte grazie alla nuova funzionalità introdotta da NordVPN, azienda punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale.

Il nuovo strumento si chiama Call Protection ed è in grado di rilevare potenziali chiamate spam mostrando un avviso in tempo reale sullo schermo prima ancora che la persona risponda al numero. Al momento è disponibile con il piano Ultimate, uno dei tre piani di NordVPN attualmente in sconto fino al 76% con prezzi a partire da 3,09 euro al mese.

Disponibile per gli utenti Android

NordVPN comunica che Call Protection è disponibile per tutti gli utenti Android che abitano negli USA, nel Regno Unito, in Canada, in Giappone e nei Paesi dell’Unione europea, Italia inclusa. Il suo funzionamento è piuttosto semplice: analizza il numero del chiamante attraverso un rapido confronto con un database di numeri spam noti, mostrando eventualmente un avviso accanto al numero stesso.

Confermiamo che NordVPN non accede, non ascolta né memorizza il contenuto della chiamata, per un approccio privacy-first. Inoltre, funziona anche senza che la connessione VPN sia attiva: tutto quello che bisogna fare è attivare l’opzione tramite il menu prodotti dell’applicazione.

L’offerta in corso sui piani della durata di due anni di NordVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. La promozione del compleanno include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.