Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi (ultima settimana)

Il conto alla rovescia è iniziato. La promozione grazie alla quale il piano Standard con pubblicità di Disney+ è disponibile a 1,99 euro al mese per 3 mesi terminerà tra sette giorni esatti, in data 14 marzo.

Un aspetto importante da sottolineare è il seguente: l’offerta è valida sia per coloro che si iscrivono per la prima volta sia per quanti decideranno di riattivare un vecchio abbonamento. A livello pratico, invece, è possibile accedere alla promo tramite questa pagina del sito ufficiale.

Nei giorni scorsi abbiamo elencato i diversi motivi per cui la promo attuale di Disney+ cade in un periodo molto favorevole. Quello forse più importante è il lancio in occasione del 15 marzo di Taylor Swift: The Eras Tour, il film-concerto che nel 2023 ha polverizzato ogni precedente record di guadagno ai botteghini.

Un ulteriore motivo per cui approfittare dell’offerta è l’uscita ogni martedì dei nuovi episodi di Shogun, la serie evento ambientata nel Giappone del 1600 che ha già conquistato un notevole successo di pubblico e critica. Tra i protagonisti della serie televisiva un eccezionale Hiroyuki Sanada nei panni di Lord Yoshii Toranaga.

Da non perdere, infine, la prima stagione di Morte e altri dettagli, la nuova serie “gialla” di Disney+ con Violett Beane e Mandy Patinkin (star di Homeland). I due, rispettivamente nei panni della giovane ragazza Imogene Scott e del più grande detective al mondo Rufus Cotesworth, sono a bordo di un transatlantico mediterraneo quando all’improvisso si verifica un omicidio a bordo, del quale viene accusata Imogene.

La promo Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi è disponibile su questa pagina: la data ultima per sottoscrivere il piano Standard con pubblicità a questo prezzo è il prossimo 14 marzo.