Disney+ a 1,99€ al mese per 3 mesi: ecco le migliori novità di marzo

Per tutti gli amanti di serie tv e film, segnaliamo che Disney+ ha lanciato una nuova promozione che resterà valida fino al prossimo 14 marzo: il piano Standard con pubblicità è sottoscrivibile a soli 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro. La promo è rivolta sia ai nuovi abbonati sia alle persone che decideranno di riattivare il loro vecchio abbonamento.

Le migliori novità del mese di marzo

Dal 5 marzo è online la prima stagione della serie tv Morte e altri dettagli, con protagonista Violett Beane nei panni della giovane Imogene Scott, trovatasi nel posto sbagliato al momento sbagliato a bordo di un transatlantico, diventando laprima sospettata di un misterioso omicidio.

Dal 6 marzo fa il suo debutto la seconda stagione di Extraordinary, dove tutte le persone sopra i 18 anni sviluppano poteri straordinari. Tutti tranne Jen, che di anni ne ha 25.

Una settimana più tardi, dal 13 marzo, debutta il nuovo capitolo della serie antologica Genius. I nuovi episodi sono dedicati a Martin Luther King Jr. e Malcom X, interpretati rispettivamente da Kelvin Harrison Jr. e Aaron Pierre.

Un’altra data da cerchiare in rosso è il 15 marzo, quando in esclusiva sarà disponibile sulla piattaforma il film Taylor Swift – The Eras Tour per la prima volta in versione integrale. Nel 2023, con più di 260 milioni di dollari di incassi, è divenuto il film concerto più redditizio di tutti i tempi.

A fine mese, a partire dal 29 marzo, segnaliamo infine la serie tv Nell. Rinnegata, con al centro la storia di Nell Jackson, una giovane donna coraggiosa e scalta che suo malgrado viene incastrata in un omicidio, diventando poco dopo la più celebre fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo.

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ è in offerta a 1,99 euro al mese per tre mesi su questa pagina del sito ufficiale disneyplus.com.