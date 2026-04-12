Disney+ amplia il suo catalogo mantenendo gli stessi prezzi

La piattaforma streaming statunitense ha annunciato una nuova collaborazione con la Rai e l'arrivo dei contenuti sportivi di ESPN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 apr 2026
Disney+ amplia il suo catalogo mantenendo gli stessi prezzi
Freepik

Di recente Disney+ ha ampliato il suo catalogo con tutta una serie di nuovi contenuti, lasciando però inalterati i prezzi dei piani di abbonamento. Una delle novità più importanti è la nuova collaborazione con la Rai, i cui principali titoli sono ora disponibili in una collezione brandizzata.

Sorridono anche gli appassionati di sport, in seguito all’annuncio dello sbarco dei contenuti di ESPN. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso vi sono NBA e NHL, a partire dalla stagione 2026-2027, così come uno sguardo d’insieme allo sport universitario americano con al centro i campionati NCAA.

Tutto questo viene offerto a partire da 6,99 euro al mese senza vincoli, con la possibilità dunque di disdire in qualsiasi momento tramite la propria area personale, accessibile effettuando l’accesso con le credenziali fornite al momento della registrazione di un nuovo account. La piattaforma streaming è visibile su Smart TV, su un dispositivo streaming collegato al televisore, su console di videogiochi, dispositivi mobile Android e iOS e computer.

Pagina piani Disney+

I prezzi dei piani di abbonamento a Disney+

Il piano più economico Standard con pubblicità costa 6,99 euro al mese, con fatturazione mensile e la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi extra. Abbonandosi a questo piano si avrà accesso all’intero catalogo della piattaforma con una qualità video fino a 1080p (Full HD), due riproduzioni in contemporanea e la pubblicità.

Per chi vuole un’esperienza di visione libera da interruzioni pubblicitarie può sottoscrivere il piano Standard, disponibile a 10,99 euro al mese o 109,90 euro all’anno con vincolo di dodici mesi. Rispetto al precedente piano è inoltre presente l’opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e rivederli in un secondo momento anche offline.

Infine c’è il piano Premium: costa 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno e offre un’esperienza di visione completa. Le caratteristiche principali sono la qualità video fino a 4K, le quattro riproduzioni in contemporanea, l’assenza di pubblicità, l’opzione Download e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Pagina piani Disney+
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