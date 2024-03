Disney+ è in offerta a 1,99€ al mese per tre mesi (sia per i nuovi e che vecchi abbonati)

Disney+, la piattaforma streaming che ospita i contenuti di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, è in offerta a 1,99 euro al mese per i primi tre mesi. La promo, che ha per oggetto il piano Standard con pubblicità, è valida fino al 14 marzo e si rivolge sia ai nuovi abbonati che a tutti coloro che riattiveranno il loro vecchio abbonamento.

Al termine del periodo promozionale, Disney+ si rinnovera in automatico al prezzo in vigore dell’account Standard con pubblicità, che oggi corrisponde a 5,99 euro al mese. A meno che non si decida di disdirlo prima del rinnovo: la disdetta è gratuita.

Disney+ a 1,99€ al mese: le principali novità di marzo

Dopo aver vinto quattro premi nella categoria Album of the Year agli ultimi Grammy, Taylor Swift festeggerà l’arrivo del docufilm The Eras Tour in esclusiva sulla piattaforma Disney+: il film, già campione di incassi con oltre 261 milioni di dollari, debutterà il prossimo 15 marzo con una versione più estesa rispetto ai 169 minuti della pellicola mostrata al cinema. Questo grazie alla presenza di 5 bonus track, tra cui il brano Cardigan.

A marzo usciranno anche quattro nuovi episodi della serie tv evento Shogun, ambientata nel Giappone feudale del XVII secolo, e basata sull’omonimo romanzo scritto da James Clavell nella metà degli anni Settanta. Queste le date da segnare in rosso nel calendario: 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo e 26 marzo. Il prossimo mese andranno in onda gli ultimi quattro dei dieci episodi di cui è composta questa prima stagione, ognuno dei quali sarà disponibile in piattaforma di martedì.

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ è disponibile a 1,99 euro al mese per tre mesi su questa pagina. L’offerta scade il prossimo 14 marzo.