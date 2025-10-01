Disney+, ecco le novità di ottobre 2025: c'è anche il debutto della UEFA Women's Champions League

Tutte le 75 partite della Champions League femminile saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma statunitense.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 ott 2025
Disney+, ecco le novità di ottobre 2025: c'è anche il debutto della UEFA Women's Champions League

È il primo giorno di ottobre, e in quanto tale ne approfittiamo per un riepilogo delle novità in arrivo nel catalogo Disney+, una delle migliori piattaforme streaming oggi disponibili in commercio, tanto per la quantità di contenuti quanto per la loro qualità. Tra le uscite più attese vi è il debutto della UEFA Women’s Champions League sugli schermi del colosso statunitense.

Per l’occasione, ricordiamo anche che la sottoscrizione a Disney+ parte da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard con pubblicità, quello più economico e con zero vincoli. Al termine di ogni mese, quindi anche del primo, è possibile scegliere se rinnovare o meno l’abbonamento: in caso di disdetta, non sono previsti costi aggiuntivi.

Attiva Disney+ a 5,99€

Le nuove uscite di ottobre 2025 del catalogo Disney+

Tutto pronto per l’inizio della Champions League femminile 2025/2026, con la partenza fissata per il 7 ottobre. Per la prima volta nella storia del torneo, tutti i 75 match previsti saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Disney+, con l’aggiunta di contenuti esclusivi che permetteranno ai tifosi delle squadre e ai semplici appassionati di vivere il torneo europeo ancora più da vicino.

L’8 ottobre debutta invece la nuova serie televisiva spagnola La Suerte: Una serie di coincidenze, con al centro della storia il ruolo del destino. Una settimana più tardi, il giorno 15 ottobre, la piattaforma accoglierà altre due novità: To Cook A Bear, serie ambientata nella Svezia di metà Ottocento tra misteri e indagini, e Murdaugh: Morte in famiglia, che racconta la storia di una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti d’America.

Alla fine del mese, per la precisione il 31 ottobre, ci sarà infine spazio per la finale in diretta di Italia’s Got Talent, che quest’anno ha visto il debutto tra i giurati di Alessandro Cattelan, ex conduttore del talent musicale X-Factor e conduttore dell’ultimo Dopofestival.

Attiva Disney+ a 5,99€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Tilly Norwood: la prima attrice AI e la rivolta di Hollywood
Attualità

Tilly Norwood: la prima attrice AI e la rivolta di Hollywood
Assicurazione auto online Verti: è arrivato il momento di risparmiare
Offerte

Assicurazione auto online Verti: è arrivato il momento di risparmiare
Aruba Drive: il cloud illimitato per lavoro e vita digitale con strumenti smart
Offerte

Aruba Drive: il cloud illimitato per lavoro e vita digitale con strumenti smart
Energia green e risparmio garantito: scopri le offerte Engie bloccate per 24 mesi
Offerte

Energia green e risparmio garantito: scopri le offerte Engie bloccate per 24 mesi
Link copiato negli appunti