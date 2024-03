Disney+, la magia sui tuoi schermi a partire da soli 5,99€

Magia, avventure ed emozioni: con Disney+ non ci si annoia davvero mai. Disney+ è la casa dello streaming per l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro, con un costo mensile che parte da soli 5,99 euro. Avrai così accesso illimitato a una vastissima gamma di contenuti, tra cui nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora.

Cosa includono i piani Disney+

Disney+ mette a disposizione degli abbonati una vasta libreria di contenuti in continua espansione, che include nuovi film e serie Originals in esclusiva, classici senza tempo dei Walt Disney Animation Studios, intrattenimento per tutte le età dai creatori Pixar e molto altro ancora.

Tre i piani di abbonamento tra cui scegliere:

Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno): qualità video fino a 4K UHD e HDR; 4 riproduzioni simultanee; download su un massimo di 10 dispositivi; qualità audio fino a Dolby Atmos; streaming senza pubblicità

Standard (8,99 €/mese o 89,90 €/anno): qualità video fino a Full HD 1080p; 2 riproduzioni simultanee; download su un massimo di 10 dispositivi; qualità audio fino a 5.1; streaming senza pubblicità

Standard con Pubblicità (5,99 €/mese): qualità video fino a Full HD 1080p; 2 riproduzioni simultanee; qualità audio fino a 5.1

Indipendentemente dal piano scelto, avrai accesso a un ampio ventaglio di contenuti di alta qualità, con supporto su diversi dispositivi tra cui dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV.

Non perdere l’occasione di vivere l’esperienza Disney+ e di accedere a un universo di intrattenimento senza limiti – a partire da soli 5,99 euro al mese.