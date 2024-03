Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese per tre mesi (piano Standard con pubblicità)

Disney ha lanciato una nuova promozione che consente ai nuovi abbonati e a chi riattiva un precedente abbonamento di sottoscrivere il piano Standard con pubblicità a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento, a meno che non si scelga di disdire la sottoscrizione prima del rinnovo.

Non è un caso che Disney abbia promosso questa iniziativa proprio in questo inizio di marzo, dato che è un mese con tante novità, una su tutte la serie evento Shogun ambientata nel Giappone feudale del XVII secolo.

L’offerta di Disney+ e il piano Standard con pubblicità

La piattaforma streaming Disney+ offre la visione di numerosi titoli, per un catalogo in continua espansione. Si spazia dai nuovi film e serie Original in esclusiva alle opere di Walt Disney Animation Studios (sia i classici che i successi più recenti), oltre alle storie di Pixar, la saga di Star Wars, i film e le serie Marvel, i documentari National Geographic e tanto altro ancora.

Il piano Standard con pubblicità offre l’accesso completo al catalogo con le inserzioni pubblicitarie. La qualità video arriva fino a 1080p (Full HD), in più c’è il supporto alla visione su due schermi in contemporanea.

La promozione attuale in corso consente di risparmiare il 66% sul prezzo attualmente in vigore: da 5,99 euro si passa a 1,99 euro. Il termine ultimo per aderire alla promo è fissato per il prossimo 14 marzo, dopodiché il prezzo tornerà a 5,99 euro al mese.