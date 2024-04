Disney+: prova a vincere un viaggio in Giappone con la serie Shogun

Se, come tante altre persone, anche tu hai la passione per il Giappone, ti informiamo che grazie a Disney+ puoi vincere un viaggio nella terra del Sol Levante in partnership con WeRoad (tour operator di Milano specializzato in viaggi di gruppo on the road). Come? Rispondendo a un quiz sulla serie televisiva Shogun, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming statunitense.

Di seguito trovi tutti i dettagli del concorso, intanto però puoi fin da ora attivare Disney+ tramite questa pagina a partire da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità). E ricorda: l’email che userai per la registrazione, sarà la stessa che dovrai usare per aderire all’iniziativa.

Come partecipare al concorso Disney+ per vincere un viaggio in Giappone

Per prima cosa completa l’iscrizione a Disney+, poi con la stessa email registrati al concorso, dopodiché inizia a guardare la serie Shogun. Al termine di ogni nuovo episodio dovrai rispondere a una domanda diversa: per poter prendere parte al concorso, è indispensabile rispondere in maniera corretta ad almeno una domanda.

La scadenza dell’iniziativa è fissata per il 30 aprile, mentre l’estrazione finale si terrà entro il 31 maggio. Tutti i vincitori saranno poi contattati da Disney+ tramite email, per questo motivo si consiglia di verificare anche l’eventuale posta contrassegnata come SPAM.

Mi raccomando: se è vero che per prendere parte al concorso è sufficiente rispondere a una sola domanda corretta, è altrettanto vero che chi risponde in maniera esatta al maggior numero di domande avrà più possibilità di vincere.

Non ti resta dunque che iscriverti a Disney+ e guardare gli episodi della prima stagione di Shogun, una delle serie più apprezzate di quest’anno.