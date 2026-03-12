Disney+ amplia l'offerta sportiva: dal 17 marzo c'è la March Madness 2026

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato che dal 17 marzo al 7 aprile trasmetterà in diretta tutte le 134 gare della March Madness 2026, lo spettacolare torneo di pallacanestro maschile e femminile di NCAA che vanta la produzione e il commento firmati da ESPN. Si tratta di una prima volta assoluta per l’Europa.

La March Madness è il secondo evento sportivo che Disney+ mette a disposizione degli abbonati italiani: prima del torneo NCAA, infatti, il servizio di streaming video statunitense aveva aperto le porte qui in Italia alla UEFA Women’s Champions League, la massima competizione calcistica europea per club.

Per seguire l’imminente torneo di NCAA è sufficiente abbonarsi a Disney+ scegliendo uno dei tre piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium: i prezzi partono da 6,99 euro al mese e non vi sono vincoli di durata, con la possibilità dunque di cancellare la sottoscrizione in ogni momento.

Prezzi e caratteristiche dei piani di Disney+

Ecco, infine, una breve panoramica dei piani messi a disposizione dalla piattaforma Disney+:

Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese (fatturazione mensile), include una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la visione dei propri contenuti preferiti interrotta dalla pubblicità

(fatturazione mensile), include una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la visione dei propri contenuti preferiti interrotta dalla pubblicità Standard: 10,99 euro al mese (fatturazione mensile senza vincoli) o 109,90 euro l’anno (fatturazione annuale con permanenza di 12 mesi), include una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea, l’opzione Download per scaricare film e serie tv rivedendoli offline in un secondo momento e la visione dei propri contenuti preferiti senza interruzioni pubblicitarie

(fatturazione mensile senza vincoli) (fatturazione annuale con permanenza di 12 mesi), include una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea, l’opzione Download per scaricare film e serie tv rivedendoli offline in un secondo momento e la visione dei propri contenuti preferiti senza interruzioni pubblicitarie Premium: 15,99 euro al mese (fatturazione mensile senza vincoli) o 159,90 euro l’anno (fatturazione annuale con permanenza di 12 mesi), include una qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in contemporanea, l’opzione Download, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e la visione di film e serie tv senza pubblicità

https://www.youtube.com/watch?v=yjUydBnviiw&pp=ygUXbmNhYSBtYXJjaCBtYWRuZXNzIDIwMjU%3D