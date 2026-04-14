Disney+ pigliatutto: ecco i titoli Rai ora disponibili in catalogo

Di recente Rai e Disney+ hanno annunciato una nuova collaborazione che ha reso disponibili sulla piattaforma streaming tutta una serie di titoli iconici Rai. L’altra buona notizia è che i prezzi dei piani sono rimasti inalterati, dunque è sempre possibile abbonarsi al piano Standard con pubblicità – quello più economico – a 6,99 euro al mese senza vincoli.

Belve e non solo

L’immagine di copertina ritrae Francesca Fagnani, conduttrice del popolare talk show di Rai 2 Belve, attualmente in onda il martedì in prima serata con una nuova stagione di interviste. Belve è una delle principali novità del catalogo Disney+, nonché tra le più apprezzate dal pubblico visto che risulta uno dei contenuti maggiormente visti in questi ultimi giorni.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi titoli Rai disponibili sulla piattaforma di streaming statunitense:

Belve : il talk show di Francesca Fagnani (disponibile dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2)

: il talk show di Francesca Fagnani (disponibile dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2) The Floor – Ne rimarrà solo uno : il nuovo game show di Paola Perego e Gabriele Vagnato (disponibile dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2)

: il nuovo game show di Paola Perego e Gabriele Vagnato (disponibile dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2) Braccialetti rossi : fiction in onda su Rai 1 dal 26 gennaio 2014 al 2 dicembre 2026

: fiction in onda su Rai 1 dal 26 gennaio 2014 al 2 dicembre 2026 Mina Settembre : serie tv con protagonista Serena Rossi in onda su Rai 1 dal 17 gennaio 2021 (in produzione)

: serie tv con protagonista Serena Rossi in onda su Rai 1 dal 17 gennaio 2021 (in produzione) L’amica geniale : serie tv in onda su Rai 1 dal 27 novembre 2018 al 9 dicembre 2024

: serie tv in onda su Rai 1 dal 27 novembre 2018 al 9 dicembre 2024 Un passo dal cielo : fiction in onda su Rai 1 dal 2011 (in produzione)

: fiction in onda su Rai 1 dal 2011 (in produzione) Màkari : serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1 dal 15 marzo 2021 (in produzione)

: serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1 dal 15 marzo 2021 (in produzione) Il Collegio: docu-reality in onda su Rai 2

Gli altri titoli Rai già presenti su Disney+ prima dell’accordo:

Don Matteo

I Bastardi Di Pizzofalcone

Un Medico In Famiglia

Doc – Nelle Tue Mani

Il Commissario Ricciardi

Le Indagini di Lolita Lobosco

Non dimentichiamo poi le produzioni italiane che portano la firma Disney+, su tutte Le Fate Ignoranti, Boris 4, I Leoni di Sicilia e Avetrana – Qui non è Hollywood.