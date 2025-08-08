Dove vedere l'amichevole Palermo-Manchester City del 9 agosto

L'incontro si disputerà allo stadio Renzo Barbera come omaggio alle origini inglesi del club fondato il 1° novembre del 1900.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ago 2025
Dove vedere l'amichevole Palermo-Manchester City del 9 agosto

Proseguono i festeggiamenti per i primi 125 anni di storia del Palermo, la cui fondazione risale al 1° novembre 1900 per mano di una folta comunità inglese presente all’epoca in città. E proprio per omaggiare le radici inglesi del club, quest’estate la società rosanero ha organizzato un’amichevole di lusso contro il Manchester City di Pep Guardiola.

L’incontro, in programma sabato 9 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera, sarà trasmesso in streaming su DAZN. A questo proposito, ricordiamo che su DAZN sarà visibile anche tutta la Serie B 2025-26 tramite i piani Goal, Full e Family. Ecco un breve riepilogo dei prezzi e dei contenuti di ciascun piano:

  • piano Goal a 13,99 euro al mese per 12 mesi: include tutta la Serie B, 3 partite in co-esclusiva di Serie A a turno, tutta la LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A femminile.
  • piano Full a 34,99 euro al mese per 12 mesi: include tutta la Serie A, tutta la Serie B, tutta la LaLiga, il meglio della Portugal Betclic e la Serie A femminile, il volley nazionale e internazionale, gli Europei di Basket 2025, una selezione di partite NFL, la UFC, il ciclismo, più il tennis e gli sport invernali dei canali Eurosport.
  • piano Family a 59,99 euro al mese per 12 mesi: include gli stessi contenuti del piano Full, col vantaggio di poterli vedere in contemporanea su due diverse reti domestiche.
Iscriviti a DAZN

dazn piano goal

Sempre da quest’anno, DAZN trasmetterà una partita di Serie B a settimana senza costi aggiuntivi attraverso la modalità gratuita. Per accedere a quest’ultima è sufficiente completare la registrazione di un nuovo account tramite il sito web dazn.com.

Probabili formazioni amichevole Palermo-Manchester City

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole Palermo-Manchester City.

  • Palermo (3-4-2-1): Gomis; Peda, Diakite, Ceccaroni; Blin, Segre, Gyasi, Augello; Brunori, Di Francesco, Pohjianpalo.
  • Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Dias, Akè, Nunes, Gvardiol; Reijnders, Gundogan, Foden, Cherki, Silva; Haaland.
Iscriviti a DAZN
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Fibra ultraveloce WindTre con GIGA illimitati in offerta a 22,99€ al mese
Offerte

Fibra ultraveloce WindTre con GIGA illimitati in offerta a 22,99€ al mese
Vuoi provare Amazon Music per 30 giorni gratis? Scopri come
Offerte

Vuoi provare Amazon Music per 30 giorni gratis? Scopri come
Google nega che l'AI Search abbia ridotto il traffico dei siti Web
Attualità

Google nega che l'AI Search abbia ridotto il traffico dei siti Web
ho. Mobile, l'offerta 5G estiva da 200 Giga a meno di 10 euro
Offerte

ho. Mobile, l'offerta 5G estiva da 200 Giga a meno di 10 euro
Link copiato negli appunti