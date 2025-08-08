Dove vedere l'amichevole Palermo-Manchester City del 9 agosto

Proseguono i festeggiamenti per i primi 125 anni di storia del Palermo, la cui fondazione risale al 1° novembre 1900 per mano di una folta comunità inglese presente all’epoca in città. E proprio per omaggiare le radici inglesi del club, quest’estate la società rosanero ha organizzato un’amichevole di lusso contro il Manchester City di Pep Guardiola.

L’incontro, in programma sabato 9 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera, sarà trasmesso in streaming su DAZN. A questo proposito, ricordiamo che su DAZN sarà visibile anche tutta la Serie B 2025-26 tramite i piani Goal, Full e Family. Ecco un breve riepilogo dei prezzi e dei contenuti di ciascun piano:

piano Goal a 13,99 euro al mese per 12 mesi : include tutta la Serie B, 3 partite in co-esclusiva di Serie A a turno, tutta la LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A femminile.

: include tutta la Serie B, 3 partite in co-esclusiva di Serie A a turno, tutta la LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A femminile. piano Full a 34,99 euro al mese per 12 mesi : include tutta la Serie A, tutta la Serie B, tutta la LaLiga, il meglio della Portugal Betclic e la Serie A femminile, il volley nazionale e internazionale, gli Europei di Basket 2025, una selezione di partite NFL, la UFC, il ciclismo, più il tennis e gli sport invernali dei canali Eurosport.

: include tutta la Serie A, tutta la Serie B, tutta la LaLiga, il meglio della Portugal Betclic e la Serie A femminile, il volley nazionale e internazionale, gli Europei di Basket 2025, una selezione di partite NFL, la UFC, il ciclismo, più il tennis e gli sport invernali dei canali Eurosport. piano Family a 59,99 euro al mese per 12 mesi: include gli stessi contenuti del piano Full, col vantaggio di poterli vedere in contemporanea su due diverse reti domestiche.

Sempre da quest’anno, DAZN trasmetterà una partita di Serie B a settimana senza costi aggiuntivi attraverso la modalità gratuita. Per accedere a quest’ultima è sufficiente completare la registrazione di un nuovo account tramite il sito web dazn.com.

Probabili formazioni amichevole Palermo-Manchester City

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole Palermo-Manchester City.

Palermo (3-4-2-1) : Gomis; Peda, Diakite, Ceccaroni; Blin, Segre, Gyasi, Augello; Brunori, Di Francesco, Pohjianpalo.

: Gomis; Peda, Diakite, Ceccaroni; Blin, Segre, Gyasi, Augello; Brunori, Di Francesco, Pohjianpalo. Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Dias, Akè, Nunes, Gvardiol; Reijnders, Gundogan, Foden, Cherki, Silva; Haaland.