Dove vedere la serie tv Raffa in streaming

Il mito di Raffaella Carrà, regina della televisione italiana e icona della cultura pop nel mondo, rivive in Raffa, documentario diretto dal regista Daniele Lucchetti e scritto da Salvo Guercio, Salvatore Coppolino, Barbara Boncompagni, Carlo Altinier e Cristiana Farina. La docuserie è divisa in tre capitoli, in cui si racconta la vita della Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 a Roma all’età di 78 anni.

Dopo una prima distribuzione nelle sale cinematografiche nell’estate 2023, il documentario Raffa ha fatto il suo debutto in streaming su Disney+ lo scorso mese di dicembre, diventando da subito uno dei contenuti più visti nel nostro Paese e dove Raffaella era più amata (dalla Spagna ai Paesi dell’America Latina). Guarda Raffa in streaming su Disney+.

Come vedere la serie tv Raffa in streaming su Disney+

Per guardare la docuserie Raffa in streaming su Disney+ è sufficiente sottoscrivere uno dei tre diversi piani di abbonamento proposti da Disney+. A partire dal piano Standard con Pubblicità, il più economico, con un prezzo di 5,99 euro al mese: oltre alle interruzioni pubblicitarie, l’account di accesso al catalogo Disney offre la risoluzione fino al Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

La prima alternativa è il piano Standard a 8,99 euro al mese, oppure a 89,90 euro all’anno se si sceglie la fatturazione annuale. Con il piano Standard scompare la pubblicità durante la visione dei contenuti, torna disponibile l’opzione Download e restano sia il Full HD che la visione su un massimo di due schermi diversi in contemporanea.

L’ultimo piano è quello Premium: 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno per 4 riproduzioni simultanee, risoluzione fino a 4K Ultra HD, supporto al Dolby Atmos e sì all’opzione Download.

Guarda la serie Raffa in streaming su Disney+: puoi accedere all’intero catalogo di DisneyPlus per l’Italia con appena 5,99 euro al mese.

