Dove vedere Zverev-Alcaraz in streaming (Indian Wells)

A Indian Wells è già tempo di quarti di finale. Il terzo incontro di giornata vedrà Alexander Zverev e Carlos Alcaraz uno di fronte all’altro in una sfida che si preannuncia tra le più attese insieme a quella tra Medvedev e Rune, che chiuderà il programma odierno. L’incontro sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport, in questi giorni in promo a 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 14,99 euro.

Tra i due, a sentire di più il peso della partita è sicuramente il fuoriclasse spagnolo, chiamato a difendere il titolo dello scorso anno e soprattutto il secondo posto del ranking ATP dall’assalto di Jannik Sinner, impegnato nel primo quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka. Riuscirà Carlitos ad avere la meglio su un Zverev che quest’anno appare pienamente recuperato e reduce dal successo agli ottavi su uno dei giocatori più in forma del circuito come l’australiano de Minaur?

Indian Wells, Zverev-Alcaraz: dove vederla in streaming

Il quarto di finale di Indian Wells tra Zverev e Alcaraz sarà trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport, il pacchetto che offre l’accesso completo alla programmazione sportiva di Sky.

Il pass Sport di NOW è al momento in promo a 9,99 euro al mese, con un tempo di permanenza minimo di dodici mesi. Oltre a tutta la stagione ATP e WTA, il pass consente di guardare anche la Formula 1, la MotoGP, tre partite a turno di Serie A, la Serie B, la Serie C, le tre coppe europee UEFA, una selezione delle migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, più lo spettacolo dell’NBA, l’Eurolega, il golf, il rugby e tanto altro ancora.

Per Alcaraz l’incontro di questa sera potrebbe essere l’occasione perfetta per vendicarsi della recente sconfitta subita per mano dello stesso Zverev in Australia: anche allora i due si affrontavano ai quarti di finale, con il tedesco che la spuntò al quarto set con il risultato di 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4.

Vi ricordiamo infine che il match avrà inizio non prima delle 23:00 ora italiana, al termine della sfida tra Iga Swiatek e la redivivia Caroline Wozniacki sul Campo 1.