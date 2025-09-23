Engie sfodera il miglior prezzo del 2025 con l'ultima offerta Energia PuntoFisso (ultimo giorno)

Tra le migliori offerte a prezzo fisso per risparmiare sulla bolletta luce e gas si annovera anche Energia PuntoFisso di Engie, multinazionale francese impegnata da anni nel settore energetico. L’ultima proposta prevede il miglior prezzo avanzato da Engie in questo 2025: c’è un solo problema, tra virgolette: l’offerta scade tra un giorno, mercoledì 24 settembre.

Con Energia PuntoFisso gli utenti sono certi che il prezzo al kWh o al metro cubo non cambierà per due anni di fila, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato internazionale. Alla tranquillità si affianca la consapevolezza di pagare in base al proprio consumo, dal momento che il prezzo fisso premia l’utilizzo consapevole dell’energia.

Le tariffe in scadenza dell’ultima offerta Energia PuntoFisso di Engie

Entriamo ora nel dettaglio delle tariffe dell’ultima offerta luce e gas di Engie a prezzo fisso. Ricordiamo che le tariffe indicate qui sotto resteranno invariate per due anni, qualunque cosa accada a livello internazionale (enorme punto interrogativo per tutti quelli che ancora mantengono un’offerta a prezzo variabile).

Luce

costo della materia prima energia secondo la tariffa monoraria (scelta consigliata): 0,1097 euro/kWh , prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi

, prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi costo per il servizio di commercializzazione al dettaglio: 72 euro all’anno

Gas

costo della materia prima gas naturale: 0,415 euro/Smc , prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi

, prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi costo per il servizio di commercializzazione al dettaglio: 72 euro all’anno

Come avviene con gli altri fornitori, anche nella bolletta luce e gas di Engie compaiono voci di spesa indipendenti al volere della multinazionale. Tali voci corrispondono alle imposte, agli oneri di sistema, agli oneri di regolazione, e alle eventuali spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Le tariffe indicate qui sopra, come accennato all’inizio, sono valide per quanti completeranno la richiesta di una nuova fornitura con Engie entro il 24 settembre 2025.