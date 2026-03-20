eSIM per Egitto e Marocco a partire da 1,95 euro con Globe

L’inizio della primavera, come ogni anno, coincide con le settimane più produttive per la pianificazione della prossima vacanza estiva. Tra le mete più gettonate del 2026 figurano Egitto e Marocco, sia per il mare che per le attrattive storico-culturali: per chi è alla ricerca di una eSIM per l’estero affidabile e, allo stesso tempo, a basso costo, segnaliamo il fornitore eSIM Globe, che per entrambi i Paesi propone prezzi a partire da 1,95 euro.

I piani eSIM Globe offrono Internet ad alta velocità (compatibilità con le reti 5G, ndr), una copertura globale in più di 170 Paesi e un’attivazione istantanea tramite QR Code.

Prezzi dei vari piani eSIM Globe per Egitto e Marocco

eSIM Globe Egitto

100 MB per 7 giorni: 1,95 euro

500 MB per 7 giorni: 2,95 euro

1 GB per 7 giorni: 3,95 euro

3 GB per 15 giorni: 7,95 euro

3 GB per 30 giorni: 7,95 euro

5 GB per 30 giorni: 12,95 euro

10 GB per 30 giorni: 17,95 euro

20 GB per 30 giorni: 30,95 euro

eSIM Globe Marocco

100 MB per 7 giorni: 1,95 euro

500 MB per 7 giorni: 2,95 euro

1 GB per 7 giorni: 2,95 euro

3 GB per 15 giorni: 5,95 euro

3 GB per 30 giorni: 5,95 euro

5 GB per 30 giorni: 7,95 euro

10 GB per 30 giorni: 12,95 euro

20 GB per 30 giorni: 20,95 euro

50 GB per 30 giorni: 40,95 euro

Volendo, è possibile scegliere anche i piani illimitati messi a disposizione dal fornitore eSIM Globe. Ecco il riepilogo dei prezzi.

Egitto piano illimitato (2 GB al giorno)

1 giorno: 3,95 euro

3 giorni: 11,95 euro

5 giorni: 18,95 euro

7 giorni: 26,95 euro

10 giorni: 37,95 euro

14 giorni: 52,95 euro

Marocco piano illimitato (1 GB al giorno)

1 giorno: 1,95 euro

3 giorni: 5,95 euro

5 giorni: 9,95 euro

7 giorni: 13,95 euro

10 giorni: 18,95 euro

14 giorni: 26,95 euro