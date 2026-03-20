eSIM per Egitto e Marocco a partire da 1,95 euro con Globe

Internet ad alta velocità (anche 5G), copertura in più di 170 Paesi in tutto il mondo e attivazione istantanea tramite QR Code.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 mar 2026
eSIM per Egitto e Marocco a partire da 1,95 euro con Globe

L’inizio della primavera, come ogni anno, coincide con le settimane più produttive per la pianificazione della prossima vacanza estiva. Tra le mete più gettonate del 2026 figurano Egitto e Marocco, sia per il mare che per le attrattive storico-culturali: per chi è alla ricerca di una eSIM per l’estero affidabile e, allo stesso tempo, a basso costo, segnaliamo il fornitore eSIM Globe, che per entrambi i Paesi propone prezzi a partire da 1,95 euro.

I piani eSIM Globe offrono Internet ad alta velocità (compatibilità con le reti 5G, ndr), una copertura globale in più di 170 Paesi e un’attivazione istantanea tramite QR Code.

Pagina piani eSIM Globe
esim marocco piano illimitato esimglobe

Screenshot

Prezzi dei vari piani eSIM Globe per Egitto e Marocco

eSIM Globe Egitto

  • 100 MB per 7 giorni: 1,95 euro
  • 500 MB per 7 giorni: 2,95 euro
  • 1 GB per 7 giorni: 3,95 euro
  • 3 GB per 15 giorni: 7,95 euro
  • 3 GB per 30 giorni: 7,95 euro
  • 5 GB per 30 giorni: 12,95 euro
  • 10 GB per 30 giorni: 17,95 euro
  • 20 GB per 30 giorni: 30,95 euro

eSIM Globe Marocco

  • 100 MB per 7 giorni: 1,95 euro
  • 500 MB per 7 giorni: 2,95 euro
  • 1 GB per 7 giorni: 2,95 euro
  • 3 GB per 15 giorni: 5,95 euro
  • 3 GB per 30 giorni: 5,95 euro
  • 5 GB per 30 giorni: 7,95 euro
  • 10 GB per 30 giorni: 12,95 euro
  • 20 GB per 30 giorni: 20,95 euro
  • 50 GB per 30 giorni: 40,95 euro

Volendo, è possibile scegliere anche i piani illimitati messi a disposizione dal fornitore eSIM Globe. Ecco il riepilogo dei prezzi.

Egitto piano illimitato (2 GB al giorno)

  • 1 giorno: 3,95 euro
  • 3 giorni: 11,95 euro
  • 5 giorni: 18,95 euro
  • 7 giorni: 26,95 euro
  • 10 giorni: 37,95 euro
  • 14 giorni: 52,95 euro

Marocco piano illimitato (1 GB al giorno)

  • 1 giorno: 1,95 euro
  • 3 giorni: 5,95 euro
  • 5 giorni: 9,95 euro
  • 7 giorni: 13,95 euro
  • 10 giorni: 18,95 euro
  • 14 giorni: 26,95 euro
Pagina piani eSIM Globe

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso
Connettività

Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso
Registrato dominio aliens.gov: mistero online cresce
Attualità

Registrato dominio aliens.gov: mistero online cresce
Cloudflare sfida AGCOM e il Piracy Shield: cosa cambia per la rete Internet
Cloud

Cloudflare sfida AGCOM e il Piracy Shield: cosa cambia per la rete Internet
Bloccare Internet Archive non fermerà l’AI ma cancellerà la memoria del Web
Internet

Bloccare Internet Archive non fermerà l’AI ma cancellerà la memoria del Web
Link copiato negli appunti