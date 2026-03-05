eSIM per l'estero con Giga illimitati: è disponibile un extra sconto sul piano Ultra di Saily

Ci sono viaggiatori che si fanno bastare anche soli 3 Giga di Internet in una settimana di vacanza. Esistono però altri viaggiatori a cui 3 Giga non basterebbero nemmeno per due giorni.

Per chi non vuole preoccuparsi di finire i Giga anche fuori dall’Italia, il fornitore di eSIM per l’estero Saily offre il piano Ultra, con cui si hanno a disposizione Giga illimitati e altri vantaggi esclusivi, tra cui l’assistenza premium e l’abbonamento a NordVPN. Il costo del piano è di 59,99 dollari, ma è possibile ottenere un extra sconto del 10% utilizzando in fase di acquisto uno dei seguenti codici promozionali: HTML10 o PUNTO10.

I vantaggi di Saily Ultra

Il primo vantaggio è di poter fare affidamento su un piano eSIM per viaggiare all’estero con Giga senza limiti. Nello specifico, Saily mette a disposizione 30 Giga al mese di dati ad alta velocità, più Giga illimitati fino a 1 Mbps.

Inclusi nel piano vi sono anche diversi strumenti avanzati per aumentare il proprio livello di sicurezza online. Tra questi vi sono la VPN di NordVPN, il password manager NordPass, uno spazio crittografato in cui conservare i propri dati sensibili o di lavoro (NordLocker) e il servizio Incogni per contrastare in modo efficace lo spam telefonico e quello via e-mail.

Sempre a proposito di sicurezza e privacy, i clienti Saily beneficiano di ulteriori vantaggi come il blocco degli annunci pubblicitari sui siti web, il cambio della posizione virtuale e il blocco di siti web pericolosi. Inoltre, i viaggiatori possono contare sull’accesso alle lounge degli aeroporti convenzionati, sul salto della fila al check-in e ai controlli di sicurezza, più uno sconto di 5 euro su una corsa Uber ogni mese.

Infine, gli utenti che sottoscrivono il piano eSIM Ultra di Saily ottengono l’8% di cashback in crediti Saily sugli acquisti effettuati via app.