eSIM internazionale: con Maya Mobile parti all'estero senza preoccupazioni

Quando si viaggia all’estero la connettività Internet rimane sempre un punto interrogativo. Non tanto se si sceglie una destinazione Ue, dove è possibile usufruire del servizio roaming, che consente di usare il telefono come si fosse in Italia, quanto se la meta finale è una nazione al di fuori dei confini dell’Unione europea.

Spesso e volentieri le SIM locali sono molto care, senza contare che la procedura per attivarle non è delle più semplici. Per ovviare a tutto questo, puoi prendere come riferimento l’eSIM internazionale di Maya Mobile, uno dei fornitori di eSIM più convenienti e semplici da usare in tutto il mondo.

Come funziona l’eSIM internazionale di Maya Mobile

Il fornitore Maya Mobile propone un’ampia scelta di piani eSIM per viaggiare in qualunque Paese del mondo con la connettività 4G o 5G. L’acquisto del piano avviene online, con la procedura di attivazione che richiede meno di 5 minuti per essere portata a termine. Volendo è possibile anche acquistare il piano eSIM senza attivarlo, programmando la data di attivazione a proprio piacimento, per il massimo dell’organizzazione e flessibilità.

Semplicità, convenienza ed immediatezza sono i punti di forza di Maya Mobile, che in questo settore rappresenta un’autentica rivoluzione copernicana. Per poter usare l’eSIM internazionale è sufficiente disporre di un telefono compatibile con l’eSIM, la nuova scheda virtuale che va a sostituire la SIM fisica (questo indipendentemente dal sistema operativo in suo).

Puoi controllare i vari piani di eSIM collegandoti a questa pagina del sito Maya Mobile, raggiungibile anche selezionando il pulsante posizionato qui sotto.